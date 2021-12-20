Гонконг: в школах запретили петь гимн протестного движения

"Мы хотели бы подчеркнуть, что в школах запрещается проводить какую-либо политическую пропаганду. И никто, включая учеников, не должен играть, петь и транслировать песни, содержащие политические послания, или заниматься деятельностью, выражающей их политическую позицию", - говорится в заявлении чиновника, адресованном Законодательному совету.

Власти Гонконга запретили учащимся в школах исполнять песни политического содержания, включая песню "Слава Гонконгу", ставшую своеобразным гимном протестного движения. Об этом заявил в среду секретарь (министр) по вопросам образования местной администрации Кевин Ян.

Кевин Ян обвинил радикальные антиправительственные группы в использовании школьников в своих "грязных политических играх, подстрекательстве и преднамеренном введении в заблуждение".