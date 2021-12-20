Гонконг: 4 активиста арестованы по закону о Нацбезопасности

13:00 30 Июль Киев, Украина

Представители правоохранительных органов арестовали студентов, выражавших свою позицию по вопросам независимости Гонконга.

В среду вечером были задержаны, а затем арестованы четверо студенческих активистов, которые продвигали идеи независимости этого административного района КНР. Они обвиняются в нарушении нового закона о защите национальной безопасности.

Среди задержанных - 19-летний Тони Чун, основатель радикального молодежного движения Studentlocalism. Эта сепаратистская организация была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона о нацбезопасности в этом специальном административном районе КНР. Однако, несмотря на формальный роспуск, как утверждает полиция, активисты этого течения подпольно продолжали противозаконную деятельность.

Как отмечают наблюдатели, это первый случай, когда сотрудники нового подразделения по обеспечению нацбезопасности произвели целенаправленные аресты и рейды в квартирах подозреваемых в соответствии с новым законом. Ранее они задерживали лишь нарушителей этого правового акта во время уличных протестных акций 1 июля.





30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который, как заявляют в Пекине, направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Он предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение, создание в Гонконге структур безопасности с широким кругом полномочий.

Благодаря новому закону власти КНР смогут пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике Гонконга. За минувший год полиция задержала здесь более 9 тыс. правонарушителей. После принятия нового правового акта ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявил о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые изъявили желание уехать.