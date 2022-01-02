Голову крокодила, убитого принцем Филиппом, продают за 10 тыс. $

13:12 23 Апрель Киев, Украина

В Новой Зеландии за десять тысяч долларов выставлена на аукцион голова крокодила, которого почти 70 лет назад подстрелил принц Филлип.

Об этом сообщает Stuff.



Отмечается, что более 60 лет назад герцог Эдинбургский охотился на реке Гамбия. Голову подстреленного крокодила он подарил губернатору Перси Вин-Харрису, который переправил ее в Новую Зеландию. Там артефакт украшал стены местной столовой. А над следом от пули в нем была надпись: "выстрел его королевского высочества принца Филиппа".



Вскоре губернатор подарил голову своей внучке, которая и выставила лот на аукцион.



Сюзанна Кларк – мать троих детей и хочет помочь им финансово. Поэтому выставила голову на продажу в TradeMe со стартовой ценой десять тысяч долларов.



Однако, если артефакт не вызовет должного интереса, она снимет его с продажи.



"У меня трое детей, кого же выбрать, чтобы подарить ему знаменитую голову? Им за 30, они только начинают свою жизнь, так что я решила, что деньги для них будут полезней, чем голова крокодила над обеденным столом", - подытожила владелица уникального лота.