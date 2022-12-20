Голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании

12:49 20 декабря Киев, Украина

Суд присяжных признал виновным голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера.

Об этом сообщило издание Reuters 20 декабря.



Судебное разбирательство началось еще в октябре. Четыре женщины обвинили Вайнштейна в насилии над ними в отелях в период с 2004 по 2013 год. Сам бывший продюсер не признал себя виновным и настаивал, что все контакты были по взаимному согласию.



В конце концов, присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании, насильственном оральном совокуплении и сексуальном проникновении посторонним предметом в отношении одной женщины, но оправдали его по обвинениям, касающимся второй предполагаемой жертвы, объявил Высший суд Лос-Анджелеса.



Еще по одному пункту обвинения Вайнштейна оправдали, а еще по одному делу об изнасиловании присяжные не пришли к единому мнению.

"Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня той ночью 2013 года, и я никогда не верну это. Уголовный процесс был жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад как свидетелю, но я знала, что должна довести дело до конца, и я это сделала", — заявила одна из женщин после вынесения приговора.

70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок заключения после того, как два года назад был осужден за изнасилование и сексуальные домогательства.



За новое дело продюсеру грозит до 24 лет тюрьмы, когда ему вынесут приговор. Он будет отбывать наказание в Калифорнии после того, как отбудет наказание в Нью-Йорке.



Харви Вайнштейн – американский кинопроизводитель, известный как соучредитель и глава киностудии "Miramax Films". Он был лауреатом премий "Оскар" и BAFTA за фильм "Влюбленный Шекспир" и считался одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда.



В октябре 2017 года Вайнштейн потерял свой титул после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных притязаниях, среди прочих актрисы Эшли Джад, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и другие.