Гольдшмидт призвал евреев уезжать из россии пока есть такая возможность

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел в отставку и оставил россию в июле этого года после того, как отказался поддержать российское вторжение в Украину. В интервью The Guardian он призвал российских евреев уезжать из россии пока есть такая возможность.

“Когда мы оглядываемся на всю российскую историю, то в то время, когда политическая система страны находится в опасности, ее правительство пытается направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царское время и в конце сталинского режима", - подчеркнул Гольдшмидт.

И добавил, что невооруженным глазом видит рост антисемитизма, поскольку россия возвращается к новому типу Советского Союза, шаг за шагом опуская железный занавес.

"Поэтому я считаю, что лучший вариант для русских евреев - уехать. На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это делать. Я подал в отставку, поскольку оставаться в должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, предпринятых против диссидентов", - вспоминает он.

По данным The Guardian, на начало 2022 года в россии проживало около 165 000 евреев. По словам Гольдшмидта, после 24 февраля покинуть россию были готовы 25-30% российских евреев, но процесс репатриации усложняет сокращение авиарейсов между рф и Израилем, четырехкратное подорожание билетов на самолет.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом.