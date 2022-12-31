Гольдшмидт призвал евреев уезжать из россии пока есть такая возможность

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел в отставку и оставил россию в июле этого года после того, как отказался поддержать российское вторжение в Украину. В интервью The Guardian он призвал российских евреев уезжать из россии пока есть такая возможность.
И добавил, что невооруженным глазом видит рост антисемитизма, поскольку россия возвращается к новому типу Советского Союза, шаг за шагом опуская железный занавес.
По данным The Guardian, на начало 2022 года в россии проживало около 165 000 евреев. По словам Гольдшмидта, после 24 февраля покинуть россию были готовы 25-30% российских евреев, но процесс репатриации усложняет сокращение авиарейсов между рф и Израилем, четырехкратное подорожание билетов на самолет.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом.
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