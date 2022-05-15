Глобальная торговля под угрозой: Китай закрыл терминал одного из крупнейших в мире портов

20:59 13 августа Киев, Украина

После выявления случая заражения коронавирусом сотрудника одного из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, правительство Китая приняло решение о его закрытии.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 13 августа.



Операции терминала Мэйшань порта Нинбо-Чжоушань приостановили 12 августа вплоть до "дальнейших распоряжений".



В свою очередь эксперты предупреждают, что закрытие третьего в мире по грузообороту терминала, ставит под угрозу цепочки поставок, а также глобальную торговлю в целом. В консалтинговой компании GardaWorld заявили, что через Мэйшань проходит порядка 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань.

Эксперты компании предупреждают, что "приостановка работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов".