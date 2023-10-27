Главу Минобороны Китая уволили без объяснений

Власти Китая устранили генерала Ли Шанфу с должности министра обороны в результате второй смены руководства страны за три месяца.
Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Отмечается, что глава Минобороны был устранен без объяснений. Это произошло после недель спекуляций относительно судьбы находящегося под санкциями генерала, которого не было на публике с конца августа. Решение о его устранении одобрил постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.
Ли Шанфу является вторым чиновником, внезапно отстраненным с тех пор, как президент КНР Си Цзиньпин начал свой третий срок в должности лидера партии. До этого Цинь Ган был заменен в должности министра иностранных дел в июле его предшественником Ван после аналогичного необъяснимого отказа от публичных обязательств. Причина устранения Циня Гана до сих пор неизвестна.
В отличие от своих коллег на Западе, министры иностранных дел и обороны Китая в основном занимаются политикой, а не руководят решениями. Но и Ли, и Цинь являются членами государственного совета – высокой должностью в Государственном совете и Кабинете министров Китая.
Отмечается, что глава Минобороны был устранен без объяснений. Это произошло после недель спекуляций относительно судьбы находящегося под санкциями генерала, которого не было на публике с конца августа. Решение о его устранении одобрил постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.
Ли Шанфу является вторым чиновником, внезапно отстраненным с тех пор, как президент КНР Си Цзиньпин начал свой третий срок в должности лидера партии. До этого Цинь Ган был заменен в должности министра иностранных дел в июле его предшественником Ван после аналогичного необъяснимого отказа от публичных обязательств. Причина устранения Циня Гана до сих пор неизвестна.
В отличие от своих коллег на Западе, министры иностранных дел и обороны Китая в основном занимаются политикой, а не руководят решениями. Но и Ли, и Цинь являются членами государственного совета – высокой должностью в Государственном совете и Кабинете министров Китая.
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