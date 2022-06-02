Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил Нобелевскую медаль на аукцион

10:30 02 июня Киев, Украина

Лауреат Нобелевской премии мира, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил свою медаль премии на торги в американском аукционном доме Heritage Auctions.

Торги закончатся 20 июня во Всемирный день беженцев живым аукционом в The Times Center на Манхэттене, сообщает «Новая газета. Европа».



Вырученные средства пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям. Муратов уточнил, что этими средствами профинансируют помощь детям независимо от страны, в которой они находятся.



По словам Муратова, решение выставить медаль на аукцион было единогласно поддержано сотрудниками издания.

«Мы поняли, что для того, чтобы помочь жертвам этой войны можно и нужно отдать самое дорогое и значимое, что у тебя есть. И мы решили выставить на аукцион Нобелевскую медаль, золотую, знаменитую, тяжелую», — заявил Муратов.

Нобелевскую премию мира 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе вручили 10 декабря на церемонии в ратуше Осло. В заявлении Нобелевского комитета уточняется, что они получили награду за «усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира».



В своей Нобелевской речи предложил создать «Международный трибунал против пыток», задачей которого будет сбор данных о применении пыток в разных частях света. После начала войны в Украине он пообещал пожертвовать Нобелевскую медаль в пользу беженцев.



Напомним, в конце марта «Новая газета» объявила о приостановке работы. Роскомнадзор вынес два предупреждения в адрес издания. Такая ситуация грозит отзывом лицензии СМИ.