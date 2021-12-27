Главный врач омской больницы препятствовал общению родных Навального с немецкими медиками

Главврач омской больницы, в которой находился на лечении Алексей Навальный, препятствовал диагностике и отправке российского оппозиционера в немецкую клинику. Эту иформаию опубликовал на своей странице в Facebook вчера вечером брат Алексея- Олег Навальный.
"Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара мед. администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо". Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея", - заявил родственник оппозиционера.
По его словам, за час до получения разрешения на транспортировку политика главврач лично сообщил, что тот "нетранспортабельный и он его не отпустит".
Кроме того, медик препятствовал общению родных Навального с немецкими врачами, когда они приехали в омскую больницу, отметил брат оппозиционера.
"Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено. Нет ничего более мерзкого, чем люди которые ставят жизнь человека под угрозу, опасаясь за своё кресло", - подчеркнул Олег Навальный.
Также он выразил благодарность пилотам, которые оперативно посадили самолёт в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, мед. персоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь в его брате.
"Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз", - резюмировал родственник российского политика.
Как сообщалось, в берлинской клинике Сharite, в которой проходит лечение Навальный, заявили, что политик подвергся воздействию яда.
В свою очередь в омской больнице отрицают диагноз немецких коллег, настаивая на том, что яда в крови российского оппозиционера не было обнаружено.
"Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара мед. администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо". Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея", - заявил родственник оппозиционера.
По его словам, за час до получения разрешения на транспортировку политика главврач лично сообщил, что тот "нетранспортабельный и он его не отпустит".
Кроме того, медик препятствовал общению родных Навального с немецкими врачами, когда они приехали в омскую больницу, отметил брат оппозиционера.
"Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено. Нет ничего более мерзкого, чем люди которые ставят жизнь человека под угрозу, опасаясь за своё кресло", - подчеркнул Олег Навальный.
Также он выразил благодарность пилотам, которые оперативно посадили самолёт в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, мед. персоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь в его брате.
"Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз", - резюмировал родственник российского политика.
Как сообщалось, в берлинской клинике Сharite, в которой проходит лечение Навальный, заявили, что политик подвергся воздействию яда.
В свою очередь в омской больнице отрицают диагноз немецких коллег, настаивая на том, что яда в крови российского оппозиционера не было обнаружено.
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