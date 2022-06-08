Главный раввин москвы отказался поддержать войну и покинул россию

11:50 08 июня Киев, Украина

Главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт покинул россию из-за давления властей в связи с его отказом поддержать войну в Украине.

Об этом сообщила его невестка, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

"Наконец-то я могу сообщить всем, что мои родственники подверглись давлению со стороны властей, чтобы они публично поддержали "спецоперацию" в Украине, и они отказались это сделать. Они сбежали в Венгрию через две недели после российского вторжения и сейчас находятся в изгнании из общины, которую они любили, строили и воспитывали, как своих детей, более 33 лет", - заявила Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

Гольдшмидт и его жена несколько недель занимались в Восточной Европе сбором средств для украинских беженцев, а затем поселились в Израиле. Раввин сообщил в начале мая, что находится там из-за госпитализации отца и не знает, когда вернется в россию.



5 июня Гольдшмидт рассказал The Times, что ему посоветовали пока не возвращаться в москву. Раввин добавил, что не может пойти дальше публичного осуждения российского вторжения в Украину ради «выживания» еврейской общины россии, насчитывающей 500 тысяч человек.



Как сообщает The Jerusalem Post, главные раввины Израиля из числа ашкеназов и сефардов призвали лидеров российских еврейских общин уважать власть Гольдшмидта, несмотря на его физическое отсутствие в россии.

«Раввинский суд, который он возглавлял, продолжает работать под его руководством и оказывает надлежащую помощь нуждающимся», — написали они в письме.

После отъезда Гольдшмидта кремль начал оказывать давление на руководство еврейской общины, добиваясь его смещения, сообщило издание newsru.co.il. Однако на этой неделе Гольдшмидт был переизбран главным раввином москвы еще на один семилетний срок. Он находится на этом посту уже 30 лет.



Гольдшмидт стоял у истоков создания российского еврейского конгресса и входит в состав его правления, а также занимает пост президента еврейских общин Европы и председателя высшего раввинатского суда стран СНГ и Балтии.