Главный прокурор Ливии задержал 8 чиновников по делу обвала дамб

Главный прокурор Ливии в понедельник отдал приказ о задержании восьми чиновников в связи с расследованием обвала двух дамб, который привел к затоплению города Дерна и потере жизни тысяч человек.
Об этом сообщило издание Deutsche Welle.
По данным гуманитарных агентств, количество погибших в результате катастрофы колеблется в пределах от 4000 до 11 000 человек.
Среди допрошенных также оказался мэр Дерны, Абдель-Монейм аль-Гаити, которого освободили после происшествия. Прокуратура также приказала содержать под стражей должностных лиц из Управления водных ресурсов и Управления дамбами до завершения расследования.
Чиновников обвиняют в небрежности, халатности и допущенных ошибках, которые, по утверждению прокуроров, могли стать причиной катастрофы. Они также не предоставили достаточных доказательств, чтобы избежать возбуждения уголовных дел.
Дамбы в Ливии были построены компанией из бывшей Югославии в 1970-х годах над долиной реки, которая протекает через город. В 2007 году турецкая компания заключила контракт на проведение технического обслуживания этих дамб.
Согласно отчету государственного аудиторского агентства за 2021 год, обе дамбы не получили должного обслуживания, несмотря на выделение более 2 миллионов долларов (1,88 миллиона евро) на эти цели в 2012 и 2013 годах.
Эксперты в стране неоднократно выражали тревогу, в том числе и в прошлом году, по поводу необходимости проведения регулярного обслуживания дамб.
Об этом сообщило издание Deutsche Welle.
По данным гуманитарных агентств, количество погибших в результате катастрофы колеблется в пределах от 4000 до 11 000 человек.
Среди допрошенных также оказался мэр Дерны, Абдель-Монейм аль-Гаити, которого освободили после происшествия. Прокуратура также приказала содержать под стражей должностных лиц из Управления водных ресурсов и Управления дамбами до завершения расследования.
Чиновников обвиняют в небрежности, халатности и допущенных ошибках, которые, по утверждению прокуроров, могли стать причиной катастрофы. Они также не предоставили достаточных доказательств, чтобы избежать возбуждения уголовных дел.
Дамбы в Ливии были построены компанией из бывшей Югославии в 1970-х годах над долиной реки, которая протекает через город. В 2007 году турецкая компания заключила контракт на проведение технического обслуживания этих дамб.
Согласно отчету государственного аудиторского агентства за 2021 год, обе дамбы не получили должного обслуживания, несмотря на выделение более 2 миллионов долларов (1,88 миллиона евро) на эти цели в 2012 и 2013 годах.
Эксперты в стране неоднократно выражали тревогу, в том числе и в прошлом году, по поводу необходимости проведения регулярного обслуживания дамб.
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