Главной целью РФ остается сухопутный коридор из Крыма на Донбасс

Изначально самой главной целью России в войне в Украине было и остается создание сухопутного коридора между Крымом и Донбассом. Это подтверждают данные разведки Великобритании.
Отмечается, что эти попытки по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.
Также там считают, что Россия продолжит наносить удары по украинским мирным жителям, как случилось в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск.
Констатируется, что российские войска по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.
Кроме того, ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности.
Отметим, согласно сводке Генштаба, российские войска продолжают перебрасывать силы на Донбасс для дальнейшего наступления на позиции ВСУ.
- Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.
- Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности.
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