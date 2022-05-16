Главная беспокоящая проблема немцев - инфляция

Повышение цен беспокоят немцев больше чем война в Украине.
Об этом сообщает Spiegel, приводя данные опроса, проведенного консалтинговой компанией McKinsey.
Около 40% из более 1000 опрошенных назвали инфляцию главной беспокоящей их проблемой.
34% больше всего озабочены продолжающейся войной в Украине. Пандемию коронавируса упомянули только 8% опрошенных.
29% респондентов опасаются, что им придется менять образ жизни из-за более высоких цен на товары и услуги, отмечая заметное удорожание продуктов, бензина, электроэнергии. Экономить готовятся прежде всего на косметике, одежде, развлечениях и путешествиях.
Около двух третей респондентов отметили, что уже начали учитывать высокие цены в своем поведении - выбирать более дешевые товары, обращать внимание на скидки, тщательнее экономить электроэнергию.
Около 40% из более 1000 опрошенных назвали инфляцию главной беспокоящей их проблемой.
34% больше всего озабочены продолжающейся войной в Украине. Пандемию коронавируса упомянули только 8% опрошенных.
29% респондентов опасаются, что им придется менять образ жизни из-за более высоких цен на товары и услуги, отмечая заметное удорожание продуктов, бензина, электроэнергии. Экономить готовятся прежде всего на косметике, одежде, развлечениях и путешествиях.
Около двух третей респондентов отметили, что уже начали учитывать высокие цены в своем поведении - выбирать более дешевые товары, обращать внимание на скидки, тщательнее экономить электроэнергию.
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