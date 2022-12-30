Главаря ЧВК «Вагнера» признали «человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция»

14:16 30 декабря Киев, Украина

Основателя и спонсора российского ЧВК «Вагнера» евгения пригожина признали «человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция».

К такому выводу пришел Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).



С самого начала российского вторжения в Украину одни из самых ожесточенных боев кремля вела беззаконная частная армия (ЧВК «Вагнера»), ряды которой пополнились осужденными преступниками, пишут аналитики OCCRP .

"Во главе ее стоит евгений пригожин, российский олигарх и главарь наемников, который в этом году стал едва ли не самым заметным воплощением всего темнейшего. По уровню оборота "грязных" денег и брутального насилия, цинизма и безнаказанности перед лицом даже российских законов он олицетворяет злонамеренность государственной коррупции так, что мало кто может с ним сравниться", - говорится в сообщении.

ЧВК «Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, участвующее в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне против Украины. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.