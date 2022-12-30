Главаря ЧВК «Вагнера» признали «человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция»

Основателя и спонсора российского ЧВК «Вагнера» евгения пригожина признали «человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция».
К такому выводу пришел Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
С самого начала российского вторжения в Украину одни из самых ожесточенных боев кремля вела беззаконная частная армия (ЧВК «Вагнера»), ряды которой пополнились осужденными преступниками, пишут аналитики OCCRP .
С самого начала российского вторжения в Украину одни из самых ожесточенных боев кремля вела беззаконная частная армия (ЧВК «Вагнера»), ряды которой пополнились осужденными преступниками, пишут аналитики OCCRP .
ЧВК «Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, участвующее в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне против Украины. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
Весной ЧВК «Вагнера» и лично пригожин начали вербовать в свои ряды русских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны пробыть полгода на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто за полгода останутся в живых, обещают помилование.
OCCRP присуждает символический титул «человек года» в номинации «организованная преступность и коррупция» с 2012 года. В 2014 году "победителем" в ней стал владимир путин.
OCCRP присуждает символический титул «человек года» в номинации «организованная преступность и коррупция» с 2012 года. В 2014 году "победителем" в ней стал владимир путин.
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