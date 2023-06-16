Главарь ЧВК "Вагнер" пригожин отказался передавать своих боевиков под командование шойгу

08:38 12 июня Киев, Украина

Министр обороны рф сергей шойгу потребовал, чтобы все "добровольческие формирования" заключили контракт с военным ведомством страны, на что главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин отказался подчиняться указу министра.

"ЧВК уже органично встроена в систему вооруженных сил и выполняет задачи, разработанные вместе с экс-командующим Объединенной группировкой войск, генералом армии Сергеем Суровикиным. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с шойгу. […] То, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на министерство обороны и на тех, кто находится в рамках министерства обороны", - заявил пригожин в своем телеграм-канале.

По словам пригожина, его армия наемников обладает большим боевым опытом, чем регулярная армия.

"К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает именно из-за того, что шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями", — добавил он.

Ранее министр обороны рф сергей шойгу подписал указ, обязывающий добровольцев и наемников заключить контракт с Министерством обороны до 1 июля. Заместитель министра обороны рф николай панков заявил, что данная мера придаст "добровольцам" необходимый правовой статус и обеспечит единые подходы к организации и выполнению задач.