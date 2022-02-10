Глава ВОЗ и талибы обсудили кризис в области здравоохранения в Афганистане

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он встретился с Каландером Эбадом для переговоров.
Эбад является частью делегации талибов, прибывшей в Женеву на неделю для переговоров с учреждениями и неправительственными организациями по гуманитарному доступу и правам человека, поскольку новые правители Афганистана расширяют свое международное участие.
Бескомпромиссное исламистское движение «Талибан» вернулось к власти в Кабуле в середине августа, когда Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане. С тех пор Афганистан погрузился в финансовый хаос, с ростом инфляции и безработицы, а прекращение помощи спровоцировало гуманитарный кризис в стране, уже опустошенной десятилетиями войны.
Тедрос уже встречался с Эбадом во время его визита в Кабул в сентябре 2021 года после захвата власти талибами.
«Несмотря на некоторые улучшения с тех пор, ситуация со здоровьем в Афганистане по-прежнему ужасна, а острый гуманитарный кризис продолжает подвергать опасности жизни», — сказал Тедрос.
Он сказал, что они обсудили потребности страны в области здравоохранения, укрепление системы, готовность к чрезвычайным ситуациям и обучение медицинских кадров, в которых женщины играют центральную роль.
«Острая необходимость в Афганистане заключается в доставке средств диагностики для выявления вируса Covid-19, и в частности Omicron, поскольку число случаев заболевания растет», — сказал Тедрос.
Делегация Талибана находится в Швейцарии по приглашению организации «Женевский призыв», которая занимается защитой гражданских лиц во время конфликта.
Фонд проводит конференцию по Афганистану за закрытыми дверями с понедельника по пятницу. Она направлена на усиление беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в страну.
Делегация Талибана также встретится со швейцарскими и другими европейскими официальными лицами, а также с представителями Красного Креста во время своего визита, хотя министерство иностранных дел Швейцарии настаивает на том, что ее присутствие на швейцарской земле не означает признание режима.
Тедрос сказал, что ВОЗ поддерживает меры реагирования на Covid-19 в Афганистане и ее усилия по кампаниям иммунизации против полиомиелита и кори.
«Мы также обсудили прогресс в области образования девочек на всех уровнях, включая высшее образование и поддержку трудоустройства в сфере здравоохранения», — сказал глава агентства здравоохранения ООН.
«ВОЗ призывает международное сообщество продолжать диалог в поддержку народа Афганистана, чтобы мы могли улучшить здоровье и благополучие всего афганского народа».
Эбад является частью делегации талибов, прибывшей в Женеву на неделю для переговоров с учреждениями и неправительственными организациями по гуманитарному доступу и правам человека, поскольку новые правители Афганистана расширяют свое международное участие.
Бескомпромиссное исламистское движение «Талибан» вернулось к власти в Кабуле в середине августа, когда Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане. С тех пор Афганистан погрузился в финансовый хаос, с ростом инфляции и безработицы, а прекращение помощи спровоцировало гуманитарный кризис в стране, уже опустошенной десятилетиями войны.
Тедрос уже встречался с Эбадом во время его визита в Кабул в сентябре 2021 года после захвата власти талибами.
«Несмотря на некоторые улучшения с тех пор, ситуация со здоровьем в Афганистане по-прежнему ужасна, а острый гуманитарный кризис продолжает подвергать опасности жизни», — сказал Тедрос.
Он сказал, что они обсудили потребности страны в области здравоохранения, укрепление системы, готовность к чрезвычайным ситуациям и обучение медицинских кадров, в которых женщины играют центральную роль.
«Острая необходимость в Афганистане заключается в доставке средств диагностики для выявления вируса Covid-19, и в частности Omicron, поскольку число случаев заболевания растет», — сказал Тедрос.
Делегация Талибана находится в Швейцарии по приглашению организации «Женевский призыв», которая занимается защитой гражданских лиц во время конфликта.
Фонд проводит конференцию по Афганистану за закрытыми дверями с понедельника по пятницу. Она направлена на усиление беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в страну.
Делегация Талибана также встретится со швейцарскими и другими европейскими официальными лицами, а также с представителями Красного Креста во время своего визита, хотя министерство иностранных дел Швейцарии настаивает на том, что ее присутствие на швейцарской земле не означает признание режима.
Тедрос сказал, что ВОЗ поддерживает меры реагирования на Covid-19 в Афганистане и ее усилия по кампаниям иммунизации против полиомиелита и кори.
«Мы также обсудили прогресс в области образования девочек на всех уровнях, включая высшее образование и поддержку трудоустройства в сфере здравоохранения», — сказал глава агентства здравоохранения ООН.
«ВОЗ призывает международное сообщество продолжать диалог в поддержку народа Афганистана, чтобы мы могли улучшить здоровье и благополучие всего афганского народа».
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