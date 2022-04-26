Глава табачного гиганта призвал британские власти ввести запрет на сигареты

Табачная компания Philip Morris, которая является одним из крупнейших игроков на мировом рынке, выступила за введения запрета на сигареты к 2030 году.
Об этом заявил глава Philip Morris Яцек Олзак в интервью The Telegraph.
Корпорация сравнила табак с уходящими в прошлое бензиновыми автомобилями.
В частности, по словам представителя компании, Philip Morris International прекратит продажу сигарет Marlboro в Великобритании в ближайшее десятилетие. Бренд исчезнет с полок в рамках стратегии диверсификации. В компании надеются, что клиенты переключатся на вейпы, которые считаются менее вредными.
Philip Morris является одним из крупнейших игроков на мировом рынке, которому принадлежат бренды L&M и Marlboro — самая продаваемая марка сигарет в мире. Компания также производит системы нагревания табака IQOS
Два года назад британские власти представили проект по улучшению здоровья населения. Полный отказ от курения до 2030 года — один из пунктов этого плана. Авторы документа считают, что электронные сигареты менее опасны, по крайней мере, пока не будет приведено достаточно доказательств их вреда для организма.
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