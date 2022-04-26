Глава табачного гиганта призвал британские власти ввести запрет на сигареты

20:57 26 июля Киев, Украина

Табачная компания Philip Morris, которая является одним из крупнейших игроков на мировом рынке, выступила за введения запрета на сигареты к 2030 году.

Об этом заявил глава Philip Morris Яцек Олзак в интервью The Telegraph.

"Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех. При правильном регулировании и информировании это может появиться уже через 10 лет в некоторых странах. И проблема будет решена раз и навсегда", — заявил главный исполнительный директор компании Яцек Олзак.

Корпорация сравнила табак с уходящими в прошлое бензиновыми автомобилями.

"С сигаретами следует обращаться как с бензиновыми автомобилями", — отметило руководство табачной корпорации.

В частности, по словам представителя компании, Philip Morris International прекратит продажу сигарет Marlboro в Великобритании в ближайшее десятилетие. Бренд исчезнет с полок в рамках стратегии диверсификации. В компании надеются, что клиенты переключатся на вейпы, которые считаются менее вредными.



Philip Morris является одним из крупнейших игроков на мировом рынке, которому принадлежат бренды L&M и Marlboro — самая продаваемая марка сигарет в мире. Компания также производит системы нагревания табака IQOS



Два года назад британские власти представили проект по улучшению здоровья населения. Полный отказ от курения до 2030 года — один из пунктов этого плана. Авторы документа считают, что электронные сигареты менее опасны, по крайней мере, пока не будет приведено достаточно доказательств их вреда для организма.