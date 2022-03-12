Глава США прибыл на саммит в Женеву

19:24 15 июня Киев, Украина

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Женеву для участия в саммите с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

В делегацию США, в частности, вошел госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Первая леди США Джилл Байден не приехала в Женеву. В состав делегации не вошел и глава Пентагона Ллойд Остин.

В аэропорту Байдена встречал президент Швейцарии Ги Пармелен и глава женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско.

По данным швейцарских СМИ, Байден остановился в отеле Hotel Intercontinental. Там же, как ожидается, пройдут его переговоры вечером во вторник с президентом Швейцарии.

Как ожидается, президент США будет передвигаться по Женеве на борту "Лимузина номер один" - это уникальный Cadillac весом 3,5 тонны. Он бронирован и обеспечен защитой даже на случай химической или биологической атаки.



Швейцарские СМИ сообщали, что для обеспечения безопасности в Женеве власти задействовали 95% сотрудников городской полиции. Это около 2 тыс. человек. Кроме того, Женева рассчитывает в случае необходимости на полицейские подкрепления из других кантонов (900 сотрудников полиции).



Встреча Байдена и Путина начнется 16 июня в 13:00. Российский президент прибудет в Швейцарию утром. Ожидается, что встреча займет около пяти часов. После нее президенты дадут раздельные пресс-конференции.