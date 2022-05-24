Глава США и первая леди получат бустерные дозы COVID-вакцины

21:15 19 августа Киев, Украина

Уже в ближайшее время президент США Джо Байден и его супруга Джилл намерены сделать третью прививку от коронавируса.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью каналу АBC News.

«Мы собираемся сделать бустерные прививки"», - сказал Байден.

Недавно президент США заявил, что с 20 сентября всем взрослым жителям страны будет предлагаться сделать третью прививку вакциной против COVID-19. При этом миллионы американцев не получили даже первой дозы. Она будет доступна для тех, кто более 8 месяцев назад привился препаратами от компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.

"Вам комфортно с мыслью о том, что американцы получат уже третью прививку, тогда как много миллионов людей по всему миру все еще не получили первую?", — спросил президента США журналист ABC News Джордж Стефанопулос в ходе интервью.

"Абсолютно, потому что мы обеспечили больше (вакцин — ред.) для остального мира, чем все другие страны вместе. До середины следующего года мы поставим полмиллиарда доз другим странам. Мы соблюдаем нашу часть сделки. Мы делаем больше, чем кто-либо", — заверил Байден.

В то же время многие страны испытывают дефицит вакцин и ждут их поставки. Поэтому ВОЗ призвала богатые страны отложить прививку третьей дозой, пока во всем мире не вакцинируют больше людей.



78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США.



