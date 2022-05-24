Глава США и первая леди получат бустерные дозы COVID-вакцины

Уже в ближайшее время президент США Джо Байден и его супруга Джилл намерены сделать третью прививку от коронавируса.
Об этом глава Белого дома заявил в интервью каналу АBC News.
Недавно президент США заявил, что с 20 сентября всем взрослым жителям страны будет предлагаться сделать третью прививку вакциной против COVID-19. При этом миллионы американцев не получили даже первой дозы. Она будет доступна для тех, кто более 8 месяцев назад привился препаратами от компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.
В то же время многие страны испытывают дефицит вакцин и ждут их поставки. Поэтому ВОЗ призвала богатые страны отложить прививку третьей дозой, пока во всем мире не вакцинируют больше людей.
78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США.
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