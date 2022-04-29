Глава США Джо Байден встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской

20:55 28 июля Киев, Украина

Сегодня, 28 июля в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Беларуси, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Для меня честь встретиться со Светланой Тихановской сегодня утром в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и к защите прав человека ", – написал Байден.

В свою очередь Telegram-канал Тихановской сообщил, что она вышла из Белого дома с уверенностью в том, что "голос миллионов белорусов был услышан".

"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", – приводит канал слова Тихановской.

Она заверила, что белорусская революция не связана с геополитикой.