Глава ООН просит США и Всемирный банк разблокировать средства Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал Соединенные Штаты и Всемирный банк разморозить афганские средства, заблокированные после возвращения талибов к власти.
«Мы должны... быстро реанимировать экономику Афганистана и избежать краха, который приведет к бедности, голоду и нищете для миллионов», — сказал Гутерриш журналистам в Нью-Йорке.
Напомним, после того, как в середине августа к власти в Афганистане пришло радикальное исламистское движение «Талибан», страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы.
На сегодняшний день активы на миллиарды долларов заморожены Вашингтоном, поставки гуманитарной помощи серьезно нарушены, и более половины населения сталкивается с угрозой голода.
По оценкам агентств по оказанию помощи, в 2022 году от острой недостаточности питания будут страдать 4,7 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона детей.
Выступая перед журналистами через два дня после того, как ООН заявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов, Гутерриш призвал Вашингтон взять на себя инициативу.
В прошлом месяце международные доноры согласились выделить Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов после неоднократных предупреждений о том, что этой зимой более половины населения столкнутся с острой нехваткой продовольствия.
«Я надеюсь, что оставшиеся ресурсы — более 1,2 миллиарда долларов» из Целевого фонда реконструкции Афганистана (ARTF) — станут доступными, чтобы помочь афганскому народу пережить зиму, — сказал Гутерриш журналистам.
Вашингтон конфисковал активы на сумму около 9,5 миллиардов долларов, принадлежащие афганскому центральному банку. Международный валютный фонд и Всемирный банк также приостановили деятельность в Афганистане.
«Низкие температуры и замороженные активы — смертельно опасное сочетание для народа Афганистана», — сказал Гутерриш.
Гутерриш также призвал талибов защищать права женщин и девочек. «Ни одна страна не может процветать, отказывая в правах половине своего населения», — сказал он.
«Мы должны... быстро реанимировать экономику Афганистана и избежать краха, который приведет к бедности, голоду и нищете для миллионов», — сказал Гутерриш журналистам в Нью-Йорке.
Напомним, после того, как в середине августа к власти в Афганистане пришло радикальное исламистское движение «Талибан», страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы.
На сегодняшний день активы на миллиарды долларов заморожены Вашингтоном, поставки гуманитарной помощи серьезно нарушены, и более половины населения сталкивается с угрозой голода.
По оценкам агентств по оказанию помощи, в 2022 году от острой недостаточности питания будут страдать 4,7 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона детей.
Выступая перед журналистами через два дня после того, как ООН заявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов, Гутерриш призвал Вашингтон взять на себя инициативу.
В прошлом месяце международные доноры согласились выделить Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов после неоднократных предупреждений о том, что этой зимой более половины населения столкнутся с острой нехваткой продовольствия.
«Я надеюсь, что оставшиеся ресурсы — более 1,2 миллиарда долларов» из Целевого фонда реконструкции Афганистана (ARTF) — станут доступными, чтобы помочь афганскому народу пережить зиму, — сказал Гутерриш журналистам.
Вашингтон конфисковал активы на сумму около 9,5 миллиардов долларов, принадлежащие афганскому центральному банку. Международный валютный фонд и Всемирный банк также приостановили деятельность в Афганистане.
«Низкие температуры и замороженные активы — смертельно опасное сочетание для народа Афганистана», — сказал Гутерриш.
Гутерриш также призвал талибов защищать права женщин и девочек. «Ни одна страна не может процветать, отказывая в правах половине своего населения», — сказал он.
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