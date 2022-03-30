Глава непризнанной республики Южная Осетия заявил о планах войти в состав россии

19:33 30 марта Киев, Украина

На фоне войны, которую развязала россия в Украине, президент непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время предпримет «юридические шаги» для вхождения в состав рф.

«Я считаю, что объединение с россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — россии», — говорится в обращении Бибилова.

Свое обращение он адресовал «согражданам», не уточнив, кто именно имеется в виду.

Южная Осетия провозгласила независимость в начале 1990-х. В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над республикой, после чего Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента россии, объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. К 11 августа российские войска вошли на грузинскую территорию, 12 августа стороны согласовали условия перемирия.



Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.