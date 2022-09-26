Глава Молдовы пригрозила лишать гражданства жителей Приднестровья, воюющих на стороне рф

Власти Молдовы рассматривают возможность отзыва у жителей Приднестровья гражданства, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское, в случае выявления фактов их участия в войне против Украины.
Об этом в понедельник, 26 сентября, сказала президент Молдовы Майя Санду на брифинге по итогам заседания высшего совета безопасности.
Она добавила, что пока нет подтверждения информации о мобилизации в Приднестровье, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне россии.
Санду пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское.
Санду пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское.
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