Глава Молдовы пригрозила лишать гражданства жителей Приднестровья, воюющих на стороне рф

12:50 26 сентября Киев, Украина

Власти Молдовы рассматривают возможность отзыва у жителей Приднестровья гражданства, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское, в случае выявления фактов их участия в войне против Украины.

Об этом в понедельник, 26 сентября, сказала президент Молдовы Майя Санду на брифинге по итогам заседания высшего совета безопасности.

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье – ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора, ужесточение наказаний за это ", – сказала Санду.

Она добавила, что пока нет подтверждения информации о мобилизации в Приднестровье, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне россии.



Санду пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское.