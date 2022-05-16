Глава Минздрава Шри-Ланки боролась с COVID "волшебным зельем" и "святой водой"

19:11 16 августа Киев, Украина

Глава Минздрава Шри-Ланки Павитра Ванняраччи была снята с должности после того, как выяснилось, что чиновница боролась с коронавирусом при помощи колдовства и зелья.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает France 24.



Отмечается, что в январе глава минздрава публично использовала "волшебное зелье", полученное от колдуна, чтобы избежать инфицирования. Однако вскоре она все равно заразилась коронавирусом. Политик также вылила в реку горшок "святой воды", после того как один из местных жителей убедил ее в пользе такого шага в борьбе с пандемией.



При этом Министерство здравоохранения Шри-Ланки неоднократно подвергалось критике за неэффективные эпидемиологические меры и неверный подсчет числа заболевших в стране. В результате у Ванняраччи забрали портфель министра здравоохранения.



Однако, бывшая глава минздрава останется в составе правительства и возглавит министерство транспорта, где ее приверженность колдовству не будет оказывать негативное влияние на страну в условиях пандемии.



В Шри-Ланке с понедельника действует режим общенационального локдауна. В соответствии с ним жителям с 10:00 до 16:00 часов ежедневно запрещается покидать дома. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии составило 355 тыс., от последствий заражения вирусом умерли 6 096 ланкийцев.