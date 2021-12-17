Глава Минобороны США призвал Москву объяснить концентрацию войск вблизи Украины

17:00 18 Ноябрь Киев, Украина





Он призвал Россию объяснить свои намерения, а также выполнять Минские договоренности. Нагромождение Россией войск вблизи границ с Украиной вызывает обеспокоенность США , заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в среду.Он призвал Россию объяснить свои намерения, а также выполнять Минские договоренности.

"Я бы призвал Россию к большей прозрачности по отношению к своим намерениям, а также к выполнению Минских договоренностей".

"Мы однозначно обращаем внимание на эти передвижения", – отметил Остин. Он добавил, что обсуждает эту ситуацию с командующим силами США в Европе.

Остин также подчеркнул поддержку США Украине: "Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонной".



В четверг Остин планирует встретиться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.



Накануне в Пентагоне вопросы сотрудничества по безопасности в Черном море обсудили военные чиновники США и Турции в рамках заседания Группы по безопасности высокого уровня.



Во время общения с прессой в среду, Остин также подверг критике Россию за проведение выстрела по спутнику в космосе. Такие действия "беспокоят, из-за опасности, которую они создают для международного сообщества". Он призвал Россию действовать более ответственно.