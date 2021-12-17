Глава Минобороны США призвал Москву объяснить концентрацию войск вблизи Украины

Нагромождение Россией войск вблизи границ с Украиной вызывает обеспокоенность США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в среду.
Он призвал Россию объяснить свои намерения, а также выполнять Минские договоренности.
Он призвал Россию объяснить свои намерения, а также выполнять Минские договоренности.
Остин также подчеркнул поддержку США Украине: "Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонной".
В четверг Остин планирует встретиться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.
Накануне в Пентагоне вопросы сотрудничества по безопасности в Черном море обсудили военные чиновники США и Турции в рамках заседания Группы по безопасности высокого уровня.
Во время общения с прессой в среду, Остин также подверг критике Россию за проведение выстрела по спутнику в космосе. Такие действия "беспокоят, из-за опасности, которую они создают для международного сообщества". Он призвал Россию действовать более ответственно.
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