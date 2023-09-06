Глава Минобороны КНДР заявил о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

Кан Сун Нам, глава Минобороны Северной Кореи, заявил во время XI Московской конференции по международной безопасности, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.
По его словам, США "бредят" идеей ядерной войны и сильно влияют на позицию Южной Кореи.
По его словам, США "бредят" идеей ядерной войны и сильно влияют на позицию Южной Кореи.
Кан Сун Нам также добавил, что Пхеньян "не верит в переговоры, но верит в физическую силу". По его словам, только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе.
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