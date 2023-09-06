Глава Минобороны КНДР заявил о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

09:00 16 августа Киев, Украина





По его словам, США "бредят" идеей ядерной войны и сильно влияют на позицию Южной Кореи. Кан Сун Нам, глава Минобороны Северной Кореи, заявил во время XI Московской конференции по международной безопасности, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.По его словам, США "бредят" идеей ядерной войны и сильно влияют на позицию Южной Кореи.

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом в том, кто и когда ее начнет", - заявил он.

Кан Сун Нам также добавил, что Пхеньян "не верит в переговоры, но верит в физическую силу". По его словам, только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе.