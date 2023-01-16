Глава Минобороны Германии написала заявление об отставке. Кто ее заменит

12:01 16 января Киев, Украина

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт написала заявление об освобождении от занимаемой должности, сообщает информационное агентство Deutschen Presse-Agentur со ссылкой на документ.

"Многомесячное пристальное внимание СМИ к моей личности делает практически невозможными деловое информирование и дискуссии о военнослужащих, бундесвере и установке приоритетов в сфере политике безопасности во имя интересов граждан Германии. Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей в общественных кругах должна оставаться на переднем плане. Поэтому я приняла решение оставить свой пост", – говорится в заявлении 57-летней Ламбрехт.

Политик уже попросила своего увольнения у канцлера Германии Олафа Шольца, но пока неизвестно, подписал ли канцлер отставку Ламбрехт.



Кресло министра обороны, вероятно, могут занять лидер партии СДПГ Ларс Клингбайль, или министр труда Губертус Гайль. Вероятным кандидатом на должность также считают уполномоченную Бундестага по делам вооруженных сил Еву Хёгль.

Ранее о возможной отставке Ламбрехт написало издание Bild со ссылкой на собственные источники. Инициатива отказаться от должности происходит от Ламбрехт, а не от канцелярии, отметили журналисты.

"В настоящее время речь идет о точном времени отставки. Ее преемник уже обсуждается", - информирует Bild.

Решению об отставке предшествовал ряд профессиональных неудач Ламбрехт, отмечает издание. В частности, в ее адрес звучала критика из-за неудавшейся новогодней речи, в которой министр говорила в том числе о войне в Украине. В ней на фоне взрывов салютов Ламбрехт заявила, что "посреди Европы бушует война".