Глава Минобороны Германии написала заявление об отставке. Кто ее заменит

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт написала заявление об освобождении от занимаемой должности, сообщает информационное агентство Deutschen Presse-Agentur со ссылкой на документ.
Политик уже попросила своего увольнения у канцлера Германии Олафа Шольца, но пока неизвестно, подписал ли канцлер отставку Ламбрехт.
Кресло министра обороны, вероятно, могут занять лидер партии СДПГ Ларс Клингбайль, или министр труда Губертус Гайль. Вероятным кандидатом на должность также считают уполномоченную Бундестага по делам вооруженных сил Еву Хёгль.
Ранее о возможной отставке Ламбрехт написало издание Bild со ссылкой на собственные источники. Инициатива отказаться от должности происходит от Ламбрехт, а не от канцелярии, отметили журналисты.
Решению об отставке предшествовал ряд профессиональных неудач Ламбрехт, отмечает издание. В частности, в ее адрес звучала критика из-за неудавшейся новогодней речи, в которой министр говорила в том числе о войне в Украине. В ней на фоне взрывов салютов Ламбрехт заявила, что "посреди Европы бушует война".
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