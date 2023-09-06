Глава МИД Нидерландов уходит в отставку

14:58 01 сентября Киев, Украина

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра уходит в отставку, в связи с его номинацией в Еврокомиссию.

Гукстра объявил в своем X (бывший Twitter), что подал королю заявление об отставке, и поблагодарил коллег за сотрудничество.
"Я подал заявление об отставке королю Нидерландов. Для меня было честью служить стране в должности министра иностранных дел и вице-премьер-министра", — написал Гукстра.
Он поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество и напряженную работу. Также политик упомянул войну россии против Украины.
"Ужасная война, которую россия развязала против Украины, определила мой срок в должности министра иностранных дел. Мы сталкиваемся со значительным геополитическим напряжением во всем мире, а демократия находится под сильным давлением. Это показывает важность сильного и решительного ЕС и НАТО", — отметил Гукстра.
Он также сообщил, что приступит к подготовке к работе в Брюсселе.
 
Как сообщили в пресс-службе министра, до назначения нового главы МИД его обязанности будет выполнять министр внешней торговли и развития сотрудничества Лизе Шрайнемахер.

Гукстра возглавлял МИД Нидерландов с 10 января 2022 года.

Ранее стало известно, что Гукстра может заменить Франса Тиммерманса в должности вице-президента Европейской комиссии, назначенного по квоте правительства Нидерландов. Тиммерманс ушел в отставку, чтобы принять участие в будущих национальных выборах. Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на середину ноября.