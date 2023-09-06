Глава МИД Нидерландов уходит в отставку

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра уходит в отставку, в связи с его номинацией в Еврокомиссию.
Гукстра объявил в своем X (бывший Twitter), что подал королю заявление об отставке, и поблагодарил коллег за сотрудничество.
Гукстра объявил в своем X (бывший Twitter), что подал королю заявление об отставке, и поблагодарил коллег за сотрудничество.
Он поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество и напряженную работу. Также политик упомянул войну россии против Украины.
Он также сообщил, что приступит к подготовке к работе в Брюсселе.
Как сообщили в пресс-службе министра, до назначения нового главы МИД его обязанности будет выполнять министр внешней торговли и развития сотрудничества Лизе Шрайнемахер.
Гукстра возглавлял МИД Нидерландов с 10 января 2022 года.
Ранее стало известно, что Гукстра может заменить Франса Тиммерманса в должности вице-президента Европейской комиссии, назначенного по квоте правительства Нидерландов. Тиммерманс ушел в отставку, чтобы принять участие в будущих национальных выборах. Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на середину ноября.
Гукстра возглавлял МИД Нидерландов с 10 января 2022 года.
Ранее стало известно, что Гукстра может заменить Франса Тиммерманса в должности вице-президента Европейской комиссии, назначенного по квоте правительства Нидерландов. Тиммерманс ушел в отставку, чтобы принять участие в будущих национальных выборах. Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на середину ноября.
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