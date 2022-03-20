Глава МИД Китая прокомментировал позицию страны в отношении войны Украины и РФ

09:15 20 марта Киев, Украина

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна всегда выступает за поддержание мира и противодействие войне.





Вместе с тем ранее



По словам главы дипломатического ведомства, позиция Китая всегда была объективной и справедливой и соответствовала пожеланиям большинства стран. Он отметил, что правильную позицию Пекина в войне РФ и Украины покажет история Вместе с тем ранее Китай отказался осудить действия России или назвать их вторжением в Украину. Об этом сообщает издание The Guardian.По словам главы дипломатического ведомства, позиция Китая всегда была объективной и справедливой и соответствовала пожеланиям большинства стран.

"Время покажет, что претензии Китая соответствуют истории", – сказал Ван И.

Примечательно, что правительство Китая занимает противоречивые позиции в отношении ситуации на Украине. Страна позиционирует себя как нейтральная, заявляя, что уважает суверенитет Украины, а также "интересы безопасности" России, и заявляет, что может выступать посредником. При этом Китай неоднократно возражал против применения экономических санкций против России.