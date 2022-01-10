Глава МИД Кипра уходит в отставку

06:04 10 Январь Киев, Украина

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис опубликовал в воскресенье заявление, в котором говорится, что он подал в отставку.

Также он намекнул на возможную заявку на пост президента на выборах 2023 года, сообщает ekathimerini.



«Моя отставка является результатом ряда событий и заявлений, которые произошли в последнее время и серьезно повлияли на важную роль правительства», — заявил Христодулидес.



Христодулидис также обсудил предстоящие президентские выборы в 2023 году и намекнул, что готов бросить вызов. Однако он подчеркнул, что его интересует только пост президента Кипра, а не правящая политическая партия Демократическое объединение.



«Я могу честно заявить, что был бы заинтересован в президентских выборах 2023 года, особенно если мое выдвижение может привести к более широкому сотрудничеству», — сказал уходящий министр, прежде чем сделать вывод, что «кипрскому обществу нужны не акулы, а хороший капитан, способный объединить широкие политические силы и заложить прочную основу для сотрудничества как внутри страны, так и за ее пределами».