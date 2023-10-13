Глава МИД Италии прибыл в Израиль

13:59 13 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в пятницу, 13 октября, прибыл в Израиль в рамках усилий по избежанию эскалации войны, вызванной нападением ХАМАСа на Израиль.

Об этом сообщает ANSA.



На юге Израиля близ Сектора Газа, откуда в субботу была неожиданная атака, Таяни встретится с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.



В посольстве Италии в Тель-Авиве министр иностранных дел встретится с родственниками пропавших без вести трех итало-израильских граждан, которые, как считается, оказались среди заложников ХАМАСа.



Как передает ANSA, по словам Таяни, приоритетом для Италии является освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС.

"Они не солдаты, и именно поэтому важно иметь коридоры. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти этих невинных людей", - сказал министр. Ранее Таяни совершил визит в Египет.

Кроме главы МИД Италии, 13 октября в Израиле также находятся президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Европарламента Роберта Мецола, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отбыла с визитом в Израиль.



В четверг Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившийся с Нетаньяху и израильскими чиновниками.