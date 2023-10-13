Глава МИД Италии прибыл в Израиль

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в пятницу, 13 октября, прибыл в Израиль в рамках усилий по избежанию эскалации войны, вызванной нападением ХАМАСа на Израиль.
Об этом сообщает ANSA.
На юге Израиля близ Сектора Газа, откуда в субботу была неожиданная атака, Таяни встретится с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
В посольстве Италии в Тель-Авиве министр иностранных дел встретится с родственниками пропавших без вести трех итало-израильских граждан, которые, как считается, оказались среди заложников ХАМАСа.
Как передает ANSA, по словам Таяни, приоритетом для Италии является освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС.
На юге Израиля близ Сектора Газа, откуда в субботу была неожиданная атака, Таяни встретится с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
В посольстве Италии в Тель-Авиве министр иностранных дел встретится с родственниками пропавших без вести трех итало-израильских граждан, которые, как считается, оказались среди заложников ХАМАСа.
Как передает ANSA, по словам Таяни, приоритетом для Италии является освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС.
Кроме главы МИД Италии, 13 октября в Израиле также находятся президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Европарламента Роберта Мецола, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отбыла с визитом в Израиль.
В четверг Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившийся с Нетаньяху и израильскими чиновниками.
В четверг Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившийся с Нетаньяху и израильскими чиновниками.
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