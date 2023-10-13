Глава МИД Германии приехала в Израиль и вынуждена была спускаться в укрытие из-за обстрела ХАМАС

19:28 13 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 октября посетила Израиль. Дипломатка вынуждена была спускаться в укрытие из-за обстрела со стороны ХАМАС.
 
Об этом сообщает BILD.

Во время пресс-конференции со своим израильским коллегой Эли Коэном Бербок обратилась к боевикам с призывом освободить заложников.
"Увольте этих невинных людей, увольте этих невинных девочек. Это о детях. Это о матерях, это о родителях. Это о бабушках", — сказала глава МИД.
Как пишут журналисты, дипломат приехала, чтобы продемонстрировать солидарность Германии с Израилем, осудить нападения ХАМАС, пообщаться с членами семей немецких заложников и работать над их освобождением.
"Я призываю всех, кто имеет прямые каналы связи и контакты, работать над увольнением этих невинных людей из многих стран, прежде всего из Израиля, а также из Германии, Соединенных Штатов, Франции, Италии, из Таиланда", - добавила Бербок. 