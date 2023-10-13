Глава МИД Германии приехала в Израиль и вынуждена была спускаться в укрытие из-за обстрела ХАМАС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 октября посетила Израиль. Дипломатка вынуждена была спускаться в укрытие из-за обстрела со стороны ХАМАС.
Об этом сообщает BILD.
Во время пресс-конференции со своим израильским коллегой Эли Коэном Бербок обратилась к боевикам с призывом освободить заложников.
Во время пресс-конференции со своим израильским коллегой Эли Коэном Бербок обратилась к боевикам с призывом освободить заложников.
Как пишут журналисты, дипломат приехала, чтобы продемонстрировать солидарность Германии с Израилем, осудить нападения ХАМАС, пообщаться с членами семей немецких заложников и работать над их освобождением.
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