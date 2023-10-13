Глава МИД Германии приехала в Израиль и вынуждена была спускаться в укрытие из-за обстрела ХАМАС

19:28 13 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 октября посетила Израиль . Дипломатка вынуждена была спускаться в укрытие из-за обстрела со стороны ХАМАС

Об этом сообщает BILD.



Во время пресс-конференции со своим израильским коллегой Эли Коэном Бербок обратилась к боевикам с призывом освободить заложников.

"Увольте этих невинных людей, увольте этих невинных девочек. Это о детях. Это о матерях, это о родителях. Это о бабушках", — сказала глава МИД.

Как пишут журналисты, дипломат приехала, чтобы продемонстрировать солидарность Германии с Израилем, осудить нападения ХАМАС, пообщаться с членами семей немецких заложников и работать над их освобождением.