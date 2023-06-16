Глава МИД Финляндии будет баллотироваться в президенты

16:30 08 июня Киев, Украина

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, выборы которого пройдут в 2024 году.



Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Yle.



Гаависто отметил, что выдвинет свою кандидатуру от объединения избирателей, а не от ”Зеленых”.



Для формирования избирательного объединения требуется поддержка не менее 20 тысяч избирателей.



Первый тур президентских выборов пройдет 28 января 2024 года. Гаависто вырвался в лидеры среди потенциальных кандидатов на пост президента в январском опросе Yle.



Действующая глава ”Зеленых” Мария Охисало выразила Гаависто свою поддержку. Она призвала избирателей к сбору необходимых подписей за кандидатуру коллеги по партии.



65-летний Пекка Хаависто занимает должность министра иностранных дел с лета 2019 года. Ранее он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 и 2018 гг.