Глава МИД Эстонии отправил в Гаагу "подарок" для Пригожина

07:53 26 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отправил в Гаагу "подарок" для основателя ЧВК Вагнер, близкого к путину Евгения Пригожина. Так политик в пятницу, 25 ноября, отреагировал обещание Пригожина отправить в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови в скрипичном чехле.

"Поскольку мы были свидетелями того, как русский наемник Пригожин отправил свою окровавленную кувалду в Европарламент, я хотел бы, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", - написал он в своем Twitter.

Для Пригожина приготовили наручники.

"Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершенные в Украине", - написал Рейнсалу.

Ранее Пригожин пообещал отправить "информационный кейс" с кувалдой в Европарламент в ответ на намерение признать ЧВК Вагнер террористической организацией. При этом он заявил, что "объявляет Европарламент распущенным".

Кувалда стала ассоциироваться с ЧВК Вагнер и внесудебными казнями, которые устраивают ее участники, во время войны в Сирии. Так, в 2017 году они сняли на видео, как насмерть избивают человека кувалдой.

Также российские соцсети опубликовали видео казни бывшего заключенного Рязанской ИК-3 и члена ЧВК Вагнер Евгения Нужина, который после отправки на войну с Украину сдался в плен ВСУ. На кадрах видно, как мужчине разбили голову кувалдой. Позже российские паблики опубликовали якобы комментарий основателя ЧКВ Вагнера Евгения Пригожина, в котором тот признался, что расправу кувалдой над мужчиной совершили именно его наемники.