Глава Кыргызстана распустил правительство

13:14 09 Октябрь Киев, Украина

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ , которым отправил премьера и правительство в отставку.

"Президент подписал указ, по которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызстана также считается ушедшим в отставку. Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат выполнение обязанностей на ранее занимаемых должностях до формирования нового состава правительства", - пишет издание.

Отмечается, что указ вступил в силу с момента подписания.



Напомним, из 5 октября в столице Кыргызстана продолжаются акции протеста после объявленной победы на парламентских выборах пропрезидентских сил. Сообщалось, что во время протестов в Бишкеке пострадали почти 600 человек, один человек погиб. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране.