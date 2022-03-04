Глава Кыргызстана распустил правительство

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым отправил премьера и правительство в отставку.
Отмечается, что указ вступил в силу с момента подписания.
Напомним, из 5 октября в столице Кыргызстана продолжаются акции протеста после объявленной победы на парламентских выборах пропрезидентских сил. Сообщалось, что во время протестов в Бишкеке пострадали почти 600 человек, один человек погиб. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране.
Напомним, из 5 октября в столице Кыргызстана продолжаются акции протеста после объявленной победы на парламентских выборах пропрезидентских сил. Сообщалось, что во время протестов в Бишкеке пострадали почти 600 человек, один человек погиб. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране.
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