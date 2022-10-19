Глава киберспецслужбы Германии снят с должности за связь с рф

МВД Германии уволило главу федерального управления по кибербезопасности (BSI) Арне Шенбома. Причиной увольнения стали подозрения в его связях со спецслужбами России.
Об этом сообщает издание Der Spiegel, со ссылкой на источники в кругах службы безопасности Германии.
Федеральное министерство внутренних дел ФРГ инициирует против Арне Шенбома дисциплинарное разбирательство, добавляет издание.
СМИ указывает, что офицер мог контактировать с российскими спецслужбами через общественный Совет по кибербезопасности Германии (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), сооснователем которой он является. В сентябре Арне Шенбом посетил юбилейное мероприятие совета вопреки рекомендациям МВД не контактировать с организацией. По сообщениям немецких СМИ, в совете состоит фирма, созданная бывшим агентом российской разведки. Речь идет о берлинской компании по кибербезопасности «Протелион», которая еще в марте 2022 года имела название Infotecs GmbH.
Федеральное министерство внутренних дел ФРГ инициирует против Арне Шенбома дисциплинарное разбирательство, добавляет издание.
СМИ указывает, что офицер мог контактировать с российскими спецслужбами через общественный Совет по кибербезопасности Германии (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), сооснователем которой он является. В сентябре Арне Шенбом посетил юбилейное мероприятие совета вопреки рекомендациям МВД не контактировать с организацией. По сообщениям немецких СМИ, в совете состоит фирма, созданная бывшим агентом российской разведки. Речь идет о берлинской компании по кибербезопасности «Протелион», которая еще в марте 2022 года имела название Infotecs GmbH.
«Инфотекс» в 1991 году основала группа специалистов по информационной безопасности во главе с Андреем Чапчаевым, который ранее работал в научно-исследовательском подразделении КГБ. Он же является генеральным директором компании.
Президент Совета по кибербезопасности Германии Ханс-Вильгельм Дюнн назвал заявления о каком-либо влиянии со стороны россии абсурдными, так как ни в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ни в BSI не знали о возможных связях «Протелиона» с российскими спецслужбами. Но в таких связях подозревают и самого Дюнна, отмечало издание Handelsblatt: в 2019 году он подписал меморандум в сфере информационной безопасности с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб.
Президент Совета по кибербезопасности Германии Ханс-Вильгельм Дюнн назвал заявления о каком-либо влиянии со стороны россии абсурдными, так как ни в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ни в BSI не знали о возможных связях «Протелиона» с российскими спецслужбами. Но в таких связях подозревают и самого Дюнна, отмечало издание Handelsblatt: в 2019 году он подписал меморандум в сфере информационной безопасности с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб.
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