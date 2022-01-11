Глава Казахстана объявил о выводе сил ОДКБ из страны

13:10 11 Январь Киев, Украина

Президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев заявил, что порядок в стране уже полностью восстановлен, однако операции по задержанию людей продолжаются. На утро 11 января силовики задержали 9900 протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Ведомство до сих пор не предоставило официальные данные о количестве погибших в стране.

Глава государства назвал произошедшее попыткой "госпереворота", которая "координировалась из одного центра", и объявил о поэтапном выводе войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он подчеркнул, что основная "миссия миротворческих сил успешно завершена", вывод начнется через двое суток и продлится не более 10 дней.

В Казахстане от ОДКБ находятся 2030 военных и 250 единиц техники.

Также стало известно, что в стране сегодня новый премьер-министр — Алихан Смаилов. До этого он занимал должность первого замепремьера. Раньше он был министром финансов, затем помощником главы государства.

Напомним, что акции протестов начались в Казахстане со 2 января, а повлекло их повышение цен на топливо. На фоне протестов правительство страны ушло в отставку, а президент Касим-Жомарт Токаев взял на себя главу совета нацбезопасности, которую должен пожизненно возглавлять Нурсултан Назарбаев.
 