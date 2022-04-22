Глава Госсовета Крыма призвал россиян скинуться на новый крейсер «москва»

06:57 22 апреля Киев, Украина

Новый крейсер «Москва» взамен затонувшего на 50-й день войны с Украиной следует построить «на народные деньги», считает глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.



Флагман Черноморского флота и самый крупный военный корабль, потерянный Россией со времен Цусимского сражения, по его словам, был «символом нерасторжимости связи Крыма с Россией», поскольку в 1990х его спасло от утилизации правительство Москвы.



«У нашего народа есть традиция жертвовать свои сбережения на нужды армии, когда она сражается за правое дело на поле боя. Так, за народные деньги собиралось Ополчение Минина и Пожарского, на добровольные пожертвования комплектовались полки в 1812 году», - пишет Константинов на своей странице в VK.



И хотя государство «в состоянии выделить на оборону страны столько средств, сколько необходимо», россиянам важно иметь пример «личного участия в укреплении державной мощи», полагает он.



По мнению Константинова, идея «скинуться» на новый крейсер «найдет отклик по всей стране». Стоимость затонувшего корабля составляла около $750 млн.



Правительство России в этом году выделяет на национальную оборону 3,677 триллиона рублей, или 14% расходов федерального бюджета. Из этой суммы почти две трети уходит на госпрограмму вооружений стоимостью 22 триллиона рублей за 10 лет.