Глава генштаба рф герасимов стал командующим объединенной группировкой войск россии

18:00 11 января Киев, Украина

Вместо сергея суровикина , глава Минобороны сергей шойгу назначил руководить действиями армии рф в Украине главу Генштаба валерий герасимов

Таким решением, шойгу понизил суровикина до заместителя командующего группировкой. сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На должности заместителей герасимова назначены также главнокомандующий Сухопутными войсками генерал олег салюков и замначальника Генерального штаба ВС россии генерал-полковник алексей ким.



Официальное оправдание ротации: "расширение масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

герасимов, возглавляющий Генштаб с 2012 года, стал уже четвертым командующим группировкой с начала войны.



Пересаживания людей из кресла в кресло, предпринимаемые в разгар боевых действий, говорят о чем угодно, но не о том, что «всё идёт по плану», отмечает политолог Аббас Галлямов: «Это больше напоминает бесцельные метания в поисках выхода».