Глава генштаба рф герасимов стал командующим объединенной группировкой войск россии

Вместо сергея суровикина, глава Минобороны сергей шойгу назначил руководить действиями армии рф в Украине главу Генштаба валерий герасимов.
Таким решением, шойгу понизил суровикина до заместителя командующего группировкой. сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На должности заместителей герасимова назначены также главнокомандующий Сухопутными войсками генерал олег салюков и замначальника Генерального штаба ВС россии генерал-полковник алексей ким.
Официальное оправдание ротации: "расширение масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".
герасимов, возглавляющий Генштаб с 2012 года, стал уже четвертым командующим группировкой с начала войны.
Пересаживания людей из кресла в кресло, предпринимаемые в разгар боевых действий, говорят о чем угодно, но не о том, что «всё идёт по плану», отмечает политолог Аббас Галлямов: «Это больше напоминает бесцельные метания в поисках выхода».
Пересаживания людей из кресла в кресло, предпринимаемые в разгар боевых действий, говорят о чем угодно, но не о том, что «всё идёт по плану», отмечает политолог Аббас Галлямов: «Это больше напоминает бесцельные метания в поисках выхода».
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