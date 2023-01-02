Глава Финляндии: рф и СССР совершили грубую ошибку

17:30 02 января Киев, Украина

В своей новогодней речи президент Финляндии Саули Ниинистьо отметил, что поддержка Украины со стороны Финляндии, Европы и Запада продолжится и в этом году.



Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.



Ниинистьо видит сходство между вторжением россии в Украину и Зимней войной в Финляндии.



И россия, и Советский Союз сделали грубую ошибку, считая, что быстро поставят Украину и Финляндию на колени, считает он.

"Лидеры авторитарной страны, Сталин и путин , не учли существенного фактора. Что в свободной стране у людей есть воля и убеждения. И что народ, который действует сообща, - это великая сила" - сказал Ниинистьо.



По словам главы государства, второй просчет россии заключался в том, что она думала, что симпатии Европы или Запада к Украине ослабнут.



Этого не произошло, судьба украинцев переживается с глубоким сочувствием, отметил он.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи заявил, что Франция будет поддерживать Украину до ее победы.