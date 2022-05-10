Глава Еврокомиссии заявила о прогрессе в переговорах с Венгрией

В Евросоюзе намечают провести конференцию, для усиления регионального партнёрства в области нефтяной инфраструктуры.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по внедрению санкций против Российской Федерации.
Об этом в понедельник, 9 мая, она сообщила в Twitter, информируя о результатах своего визита в Венгрию.
Об этом в понедельник, 9 мая, она сообщила в Twitter, информируя о результатах своего визита в Венгрию.
По словам главы Еврокомиссии, она добилась прогресса в переговорах с Орбаном о возможном эмбарго на российскую нефть на территории всего ЕС.
Фон дер Ляйен добавила, что созывает венчурную консультацию с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество "по нефтяной инфраструктуре".
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