Глава Еврокомиссии заявила о прогрессе в переговорах с Венгрией

08:53 10 мая Киев, Украина

В Евросоюзе намечают провести конференцию, для усиления регионального партнёрства в области нефтяной инфраструктуры.





Об этом в понедельник, 9 мая, она сообщила в Twitter, информируя о результатах своего визита в Венгрию. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по внедрению санкций против Российской Федерации.Об этом в понедельник, 9 мая, она сообщила в Twitter, информируя о результатах своего визита в Венгрию.

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью", - написала фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, она добилась прогресса в переговорах с Орбаном о возможном эмбарго на российскую нефть на территории всего ЕС.

"Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа", - добавила она.



Фон дер Ляйен добавила, что созывает венчурную консультацию с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество "по нефтяной инфраструктуре".