Глава Еврокомиссии заявила о прогрессе в переговорах с Венгрией

08:53 10 мая Киев, Украина

В Евросоюзе намечают провести конференцию, для усиления регионального партнёрства в области нефтяной инфраструктуры.

 
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по внедрению санкций против Российской Федерации.

Об этом в понедельник, 9 мая, она сообщила в Twitter, информируя о результатах своего визита в Венгрию.
 
"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью", - написала фон дер Ляйен.
 
По словам главы Еврокомиссии, она добилась прогресса в переговорах с Орбаном о возможном эмбарго на российскую нефть на территории всего ЕС.
 
"Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа", - добавила она.

Фон дер Ляйен добавила, что созывает венчурную консультацию с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество "по нефтяной инфраструктуре".