Глава ЕС возмущен попытками России "заставить замолчать" Навального

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал российские власти провести расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
"Я решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с помощью нервно-паралитического агента военного образца", – написал Мишель в Twitter.
"Я решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с помощью нервно-паралитического агента военного образца", – написал Мишель в Twitter.
Он подчеркнул, что Россия должна провести расследование отравления и "обеспечить справедливость".
Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".
Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.
Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".
Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.
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