Глава ЕС уверен, что Украине предоставят статус кандидата на вступление

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.
17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украины и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС.
В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".
Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.
В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.
В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".
Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.
В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.
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