Глава ЕС уверен, что Украине предоставят статус кандидата на вступление

12:17 23 июня Киев, Украина

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", - сказал Мишель.

17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украины и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС.



В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".



Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.



В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.