Глава ЕС обнародовала инвестиционный план на 150 млрд евро для Африки

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен обнародовала планы по привлечению инвестиций в размере более 150 миллиардов евро для Африки, провозгласив Европу крупнейшим и «наиболее надежным» партнером континента.
Эта схема является первым региональным планом Global Gateway Европейского Союза — инвестиционным планом, который направлен на мобилизацию до 300 миллиардов евро (340 миллиардов долларов) для государственной и частной инфраструктуры по всему миру к 2027 году.
Стратегия, рассматриваемая как ответ на инициативу Китая «Один пояс, один путь», будет использовать финансирование институтов ЕС и стран-членов для привлечения инвестиций частного сектора.
Согласно документу Европейской комиссии, ЕС установил целевую дату 2030 года для африканских фондов в соответствии с планом.
Деньги пойдут на возобновляемые источники энергии, снижение риска стихийных бедствий, доступ в Интернет, транспорт, производство вакцин и образование в Африке, говорится в документе.
Выступая на пресс-конференции в столице Сенегала Дакаре, фон дер Ляйен сказала репортерам, что она «гордится» тем, что объявила о планах в отношении Африки, целью которых было собрать не менее 150 миллиардов евро инвестиций.
Подробностей о том, как будут собраны или потрачены средства, она не сообщила.
На веб-сайте ЕС говорится, что деньги в рамках Global Gateway будут направлены на «умные, экономичные и безопасные каналы связи» в сфере связи и транспорта, а также на развитие здравоохранения, образования и исследований.
Фон дер Ляйен, председатель исполнительной Европейской комиссии, прибыла в среду, чтобы подготовиться к саммиту между ЕС и Африканским союзом, который состоится 17-18 февраля.
«На саммите в центре обсуждения будут инвестиции, потому что они являются средством реализации наших общих амбиций», — сказала фон дер Ляйен.
«В этой области Европа является самым надежным партнером Африки и, безусловно, самым важным», — добавила она.
Global Gateway основан на «ценностях, которым привержены Европа и Африка, таких как прозрачность, стабильность, эффективное управление и забота о благополучии людей», — сказала фон дер Ляйен.
Китай и Россия
Перед прибытием в Сенегал фон дер Ляйен предупредила, что иностранные инвестиции в Африку слишком часто сопровождаются «скрытыми затратами».
Критики часто обвиняют других крупных инвесторов в Африке, таких как Китай или Россия, в том, что они менее строги в отношении защиты окружающей среды или прав человека.
Китай, в частности, обвиняют в том, что он заманивает африканские страны в долговые ловушки, предлагая им непомерно большие кредиты. Пекин оспаривает это обвинение, утверждая, что его кредиты предназначены для борьбы с бедностью.
Со своей стороны, президент Сенегала Маки Салл заявил журналистам в четверг, что он ожидает, что саммит ЕС-АС приведет к «обновленному, модернизированному и более ориентированному на действия партнерству».
«Европа и Африка заинтересованы в совместной работе», — сказал он, упомянув, среди прочего, географическую близость двух континентов и общие проблемы безопасности.
Салл добавил, что он привержен борьбе с глобальным потеплением, но подчеркнул необходимость финансирования проектов по добыче природного газа для развития промышленности и обеспечения более широкого доступа к электричеству.
Он выступил против планов, о которых объявила небольшая группа стран на прошлогоднем климатическом саммите COP26, включая США и Францию, по прекращению финансирования зарубежных ископаемых видов топлива без соответствующей технологии улавливания углерода к концу 2022 года.
В заключительной декларации на COP26 также говорится, что страны «ускорят усилия по поэтапному отказу от неослабевающей угольной энергетики и неэффективных субсидий на ископаемое топливо».
Сенегал, бедная страна с населением 17 миллионов человек, возлагает большие надежды на газовые месторождения у своего атлантического побережья.
Правительство заявило, что планирует начать производство к концу следующего года или в 2024 году.
Эта схема является первым региональным планом Global Gateway Европейского Союза — инвестиционным планом, который направлен на мобилизацию до 300 миллиардов евро (340 миллиардов долларов) для государственной и частной инфраструктуры по всему миру к 2027 году.
Стратегия, рассматриваемая как ответ на инициативу Китая «Один пояс, один путь», будет использовать финансирование институтов ЕС и стран-членов для привлечения инвестиций частного сектора.
Согласно документу Европейской комиссии, ЕС установил целевую дату 2030 года для африканских фондов в соответствии с планом.
Деньги пойдут на возобновляемые источники энергии, снижение риска стихийных бедствий, доступ в Интернет, транспорт, производство вакцин и образование в Африке, говорится в документе.
Выступая на пресс-конференции в столице Сенегала Дакаре, фон дер Ляйен сказала репортерам, что она «гордится» тем, что объявила о планах в отношении Африки, целью которых было собрать не менее 150 миллиардов евро инвестиций.
Подробностей о том, как будут собраны или потрачены средства, она не сообщила.
На веб-сайте ЕС говорится, что деньги в рамках Global Gateway будут направлены на «умные, экономичные и безопасные каналы связи» в сфере связи и транспорта, а также на развитие здравоохранения, образования и исследований.
Фон дер Ляйен, председатель исполнительной Европейской комиссии, прибыла в среду, чтобы подготовиться к саммиту между ЕС и Африканским союзом, который состоится 17-18 февраля.
«На саммите в центре обсуждения будут инвестиции, потому что они являются средством реализации наших общих амбиций», — сказала фон дер Ляйен.
«В этой области Европа является самым надежным партнером Африки и, безусловно, самым важным», — добавила она.
Global Gateway основан на «ценностях, которым привержены Европа и Африка, таких как прозрачность, стабильность, эффективное управление и забота о благополучии людей», — сказала фон дер Ляйен.
Китай и Россия
Перед прибытием в Сенегал фон дер Ляйен предупредила, что иностранные инвестиции в Африку слишком часто сопровождаются «скрытыми затратами».
Критики часто обвиняют других крупных инвесторов в Африке, таких как Китай или Россия, в том, что они менее строги в отношении защиты окружающей среды или прав человека.
Китай, в частности, обвиняют в том, что он заманивает африканские страны в долговые ловушки, предлагая им непомерно большие кредиты. Пекин оспаривает это обвинение, утверждая, что его кредиты предназначены для борьбы с бедностью.
Со своей стороны, президент Сенегала Маки Салл заявил журналистам в четверг, что он ожидает, что саммит ЕС-АС приведет к «обновленному, модернизированному и более ориентированному на действия партнерству».
«Европа и Африка заинтересованы в совместной работе», — сказал он, упомянув, среди прочего, географическую близость двух континентов и общие проблемы безопасности.
Салл добавил, что он привержен борьбе с глобальным потеплением, но подчеркнул необходимость финансирования проектов по добыче природного газа для развития промышленности и обеспечения более широкого доступа к электричеству.
Он выступил против планов, о которых объявила небольшая группа стран на прошлогоднем климатическом саммите COP26, включая США и Францию, по прекращению финансирования зарубежных ископаемых видов топлива без соответствующей технологии улавливания углерода к концу 2022 года.
В заключительной декларации на COP26 также говорится, что страны «ускорят усилия по поэтапному отказу от неослабевающей угольной энергетики и неэффективных субсидий на ископаемое топливо».
Сенегал, бедная страна с населением 17 миллионов человек, возлагает большие надежды на газовые месторождения у своего атлантического побережья.
Правительство заявило, что планирует начать производство к концу следующего года или в 2024 году.
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