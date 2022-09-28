Глава ЕК анонсировала предложения нового пакета санкций против российского агрессора

19:39 28 сентября Киев, Украина

28 сентября представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала предложения восьмого пакета санкций против россии.

"Россия вывела эскалацию вторжения в Украину на новый уровень. Псевдореферендум, организованный на оккупированных россией территориях, является незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой. Мобилизация и угрозы путина использовать атомное оружие – дальнейший шаг на пути эскалации. Мы не приемлем псевдореферендума и любого вида аннексии в Украине и мы привержены тому, чтобы кремль заплатил за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет кусающихся санкций против россии. Первая часть касается списка лиц и компаний", - сообщила она.



Вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли.

"Мы изолируем и ударим по российской экономике еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных EUR7 млрд доходов", - рассказала фон дер Ляйен.

Также ЕК предлагает расширить список товаров, которые больше не смогут экспортировать в россию.