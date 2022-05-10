Глава Чечни подпал под санкции США

18:49 10 декабря Киев, Украина

В расширенный санкционный лист Соединенных Штатов Америки, в рамках глобального акта Магнитского, был добавлен глава Чечни Рамзан Кадыров

Кроме того, на этом же основании управление по контролю над иностранными активами OFAC Минфина США включило в санкционный список сразу ряд предприятий Чечни:

футбольный клуб "Ахмат"

фонд главы Чечни Рамзана Кадырова

компании "Мега Строй Инвест Лимитед", "Чеченские минеральные воды Лимитед"

бойцовский клуб ММА "Ахмат" и промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat.

Все они в списке помечены как предприятия, принадлежащие Рамзану Кадырову.



Штаты далеко не в первый раз вводят санкции против Кадырова. Так, летом этого года они запретили въезд в страну главе Чеченской республики. Правда, ранее Рамзан Кадыров попадал под американские санкции только как иностранец, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека.