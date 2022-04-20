Глава Белорусской православной автокефалии отлучил Лукашенко от церкви

08:42 23 ноября Киев, Украина

Во время службы по раненным, арестованным и убытым во время массовых арестов, архиепископ православной Белорусской церкви, назвал Александра Лукашенко самозванцем и убийцей и предал его анафеме.

Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.



Святослав Логин во время службы в соборе Святого Кирилла Туровского в Торонто назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси", "самозванцем", а также "диктатором", "убийцей" и "мучителем благочестивого белорусского народа".



Текст отлучения называется "А Н А Т Э М А былому прэзыдэнту Аляксандру Лукашэнку, які творыць беззаконьні, перасьледуе і забівае праваслаўных і іншых мірных хрысьціян за праўду ў Беларусі".



В обращении говорится, что архиепископ и священники церкви молятся "за здоровье раненых и заключенных и за покой убитых мирных протестующих – защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы – не напрасны, они вдохновляют соотечественников на сопротивление злу и лжи ради добра, ради свободы и независимости нашего отечества".



Слово "анафема" в переводе с греческого означает отлучение, отделение. Предать анафеме – значит отделить от церкви.