Глава MI5 заявил о самом большом ударе по шпионской сети рф в новейшей истории

18:22 16 ноября Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину из Европы выслали 600 представителей российских властей, 400 из которых оказались шпионами.

Об этом в ежегодной речи заявил Кен Маккаллум, глава британской службы контрразведки MI5, слова которого приводит CNN.

Европейские разведки постоянно обмениваются информацией с целью не допустить въезда новых российских шпионов, сказал МакКаллум.

«Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы максимально затруднить скрытую оперативную деятельность россии на территории Великобритании, — сказал МакКаллум. — Что касается [именно] Великобритании, с тех пор как мы выслали 23 российских шпиона, выдававших себя за дипломатов, мы отказали в выдаче более 100 дипломатических виз по соображениям национальной безопасности. <...> Важный момент заключается в том, что Великобритания должна быть готова к российской агрессии на долгие годы вперед».

По его словам, после высылки шпионские возможности для россии в Европе сократились в два раза. Он добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных граждан.



Высылку россиян из Великобритании он назвал ударом по всей российской шпионской сети в Европе. Данные об агентах были переданы европейским союзникам, так что «русским стало нелегко поддерживать связь» и сигнализировать, что шпион «выслан из страны А в страну D».



Глава MI5 выразил надежду, что большому количеству «обученных и опытных российских талантливых разведчиков, если я могу использовать этот термин» будет труднее выполнять операции в большинстве других частей мира в течение многих лет.



В июле глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что 400 высланных из Европы сотрудников российских дипломатических миссий оказались разведчиками, работавшими под видом дипломатов. Кроме того, отметил он, спецслужбам удалось арестовать нескольких шпионов-«нелегалов» под глубоким прикрытием, выдававших себя за гражданских лиц.