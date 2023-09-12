Гиркина оставили под арестом еще на три месяца

17:37 12 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Медиазона. В россии Мещанский районный суд москвы продлил арест экс-главаря боевиков "ДНР" игоря гиркина (стрелкова) по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности на три месяца - до 18 декабря 2023 года.Об этом сообщает Медиазона.

"Судья Анна Майорова оставила стрелкова в СИЗО еще на три месяца", - говорится в сообщении.

Как пишет российский Интерфакс, в суде следователь заявил, что для завершения расследования по делу гиркина (стрелкова) необходимо дополнительное время, чтобы провести следственные действия и получить результаты экспертиз, в частности молекулярно-генетической, баллистической и психолого-лингвистической.



Следствие считает, что гиркин (стрелков) должен оставаться в СИЗО, поскольку он по-прежнему может помешать расследованию или скрыться, используя навыки конспирации.



Защита стрелкова просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения. После принятия решения о продлении ареста адвокат Гаджи Алиев заявил, что обжалует решение суда как "необъективное и несправедливое".