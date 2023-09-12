Гиркина оставили под арестом еще на три месяца

В россии Мещанский районный суд москвы продлил арест экс-главаря боевиков "ДНР" игоря гиркина (стрелкова) по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности на три месяца - до 18 декабря 2023 года.
Об этом сообщает Медиазона.
Об этом сообщает Медиазона.
Как пишет российский Интерфакс, в суде следователь заявил, что для завершения расследования по делу гиркина (стрелкова) необходимо дополнительное время, чтобы провести следственные действия и получить результаты экспертиз, в частности молекулярно-генетической, баллистической и психолого-лингвистической.
Следствие считает, что гиркин (стрелков) должен оставаться в СИЗО, поскольку он по-прежнему может помешать расследованию или скрыться, используя навыки конспирации.
Защита стрелкова просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения. После принятия решения о продлении ареста адвокат Гаджи Алиев заявил, что обжалует решение суда как "необъективное и несправедливое".
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