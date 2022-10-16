Гиркин в международном розыске. В Украине за него объявили награду в $40 тысяч

11:12 16 октября Киев, Украина

Украинские активисты обещают 40 тысяч долларов за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина, который, вероятно, был мобилизован.

О том, что Гиркин идет на войну, сообщила в соцсетях его супруга, опубликовав совместное фото, на котором террорист одет в военную форму.

Активист Сергей Стерненко отреагировал на это в Twitter, отметив, что предоставит из личных сбережений 10 000 долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Впоследствии отозвался и лидер группы Антитела Тарас Тополя, который сейчас в рядах ВСУ защищает Родину, и пообещал добавить еще 10 тысяч долларов.

Военнослужащий и писатель Валерий Маркус тоже решил внести свой вклад в размере 10 тысяч долларов.

Позже к флешмобу присоединился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"+ еще 10000$. Преступник должен ответить", - написал Гайдай.

Таким образом, общая сумма составляет 40 тысяч долларов.

Стерненко добавил: "В общей сложности, пишет еще много людей в комментарии и реплаях, поэтому на самом деле те, кто возьмет этого военного преступника, получат еще больше средств".

Игорь Гиркин (Стрелков) – экс-офицер фсб, бывший "министр обороны днр". Он является обвиняемым в деле об уничтожении самолета рейса MH17 и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора объявил новое подозрение Гиркину. Его с подельниками подозревают в похищении и убийстве граждан Украины.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов назвала подозревамых в причастности к катастрофе рейса MH17. Это трое граждан россии – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов. Также среди подозреваемых один гражданин Украины – Леонид Харченко.